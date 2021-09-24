Серце запускали двічі: у Львові студентки повернули з того світу пасажира трамвая

У Львові дві студентки врятували життя людині / Facebook ЛНМУ

У Львові студентки медуніверситету реанімували 68-річного пасажира трамвая, у якого за 10 хвилин двічі зупинилося серце.

Студентки Христина Біблик і Єлизавета Шепель надавали першу допомогу чоловікові, поки не приїхала швидка. Подія трапилася після занять, вони їхали в трамваї №2, повідомили у виші.

Перша допомога - прямо в трамваї

У вагоні трамвая раптово одному з пасажирів стало погано - він почав втрачати свідомість. Дівчата, оцінивши ситуацію, зрозуміли, що у чоловіка є проблеми з серцем. За допомогою ще кількох пасажирів, які були поруч, студентки поклали хворого на підлогу і почали його реанімувати.

Єлизавета Шепель розповіла, що за порадою викладачів університету завжди возила з собою маску-клапан для штучного дихання. Того дня вона стала в нагоді при проведенні серцево-легеневої реанімації.

Саму процедуру штучного дихання проводила Христина Біблик, закритий масаж серця допомагав робити ще один пасажир-молодий чоловік, який мав достатньо сил ритмічно тиснути на грудну клітку пацієнта,

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За словами студенток, вони проводили реанімаційні заходи приблизно 10 хвилин, поки не приїхала швидка. За цей час у чоловіка двічі зупинялося серце.

Згодом прибулі на місце медики відвезли чоловіка в реанімаційне відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Там його стан вдалося стабілізувати.

Що врятувало життя хворому

На думку завідувача анестезіолого-реанімаційного відділення №1 Олега Півня, насамперед врятувати життя пацієнту вдалося завдяки професійним діям студенток, які надали йому невідкладну допомогу.

"До слова, у дівчат, як виявилося, вже був досвід реанімаційних заходів - обидві вони працювали свого часу медсестрами в реанімаційних відділеннях лікарень", – зазначили в університеті.

Додамо, що мер Львова Андрій Садовий нагородив студенток грамотами від мерії.

"Той випадок, коли швидка реакція рятує життя", - додав Садовий.

Нагадаємо, у Дніпрі однорічна дитина проковтнула чотирисантиметровий металевий болт і ледь не задихнувся.

В кінцевому підсумку лікарі зробили розріз на шиї дитини і вставили трубки, щоб у нього з'явився доступ до кисню. Згодом болт все-таки вдалося дістати за допомогою спеціального обладнання.