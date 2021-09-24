Сердце запускали дважды: во Львове студентки вернули с того света пассажира трамвая

Во Львове две студентки спасли жизнь человеку/ Facebook ЛНМУ

Во Львове студентки медуниверситета реанимировали 68-летнего пассажира трамвая, у которого за 10 минут дважды остановилось сердце.

Студентки Кристина Библык и Елизавета Шепель оказывали первую помощь мужчине, пока не приехала скорая. Происшествие случилось после занятий, они ехали в трамвае №2, сообщили в вузе.

Первая помощь – прямо в трамвае

В вагоне трамвая внезапно одному из пассажиров стало плохо – он начал терять сознание. Девушки, оценив ситуацию, поняли, что у мужчины есть проблемы с сердцем. С помощью еще нескольких пассажиров, которые были рядом, студентки положили больного на пол и начали его реанимировать.

Елизавета Шепель рассказала, что по совету преподавателей университета всегда возила с собой маску-клапан для искусственного дыхания. В тот день она пригодилась при проведении сердечно-легочной реанимации.

Саму процедуру искусственного дыхания проводила Кристина Библык, закрытый массаж сердца помогал делать еще один пассажир – молодой человек, который имел достаточно сил ритмично давить на грудную клетку пациента,

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По словам студенток, они проводили реанимационные мероприятия примерно 10 минут, пока не приехала скорая. За это время у мужчины дважды останавливалось сердце.

Впоследствии прибывшие на место медики отвезли мужчину в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы. Там его состояние удалось стабилизировать.

Что спасло жизнь больному

По мнению заведующего анестезиолого-реанимационного отделения №1 Олега Пивня, прежде всего спасти жизнь пациенту удалось благодаря профессиональным действиям студенток, которые предоставили ему неотложную помощь.

"К слову, у девушек, как оказалось, уже был опыт реанимационных мероприятий – обе они работали в свое время медсестрами в реанимационных отделениях больниц", – отметили в университете.

Добавим, что мэр Львова Андрей Садовой наградил студенток грамотами от мэрии.

"Тот случай, когда быстрая реакция спасает жизнь", - добавил Садовой.

Напомним, в Днепре годовалый ребенок проглотил четырехсантиметровый металлический болт и едва не задохнулся.

В конечном итоге врачи сделали разрез на шее ребенка и вставили трубки, чтобы у него появился доступ к кислороду. Впоследствии болт все-таки удалось достать при помощи специального оборудования.