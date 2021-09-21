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Проглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи

21 сентября 2021, 09:40
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В конечном итоге днепровские врачи сделали разрез на шее ребенка и вставили трубки, чтобы у него появился доступ к кислороду. И потом уже достали болт.

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В Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи / ТСН

В Днепре годовалый ребенок проглотил четырехсантиметровый металлический болт и едва не задохнулся. Об этом сообщает портал ТСН.

Как говорят журналисты, ребенок играл дома и вдруг начал задыхаться. Болт перекрыл дыхательные пути, а потом у малыша сильно отекла гортань. Достать болт не удалось ни матери ребенка, ни врачам скорой помощи, ни реаниматологам.

"Болт заблокировал вход в гортань, и у ребенка началась сильная асфиксия. Он не мог дышать. Если бы мама протолкнула шуруп внутрь, он попал бы в легкие или в бронхи. Надо было шуруп только вытаскивать. На бытовом уровне это сделать было невозможно", ‒ объяснил заведующий отоларингологическим отделением одной из днепровских больниц Игорь Березнюк.

В конечном итоге врачи сделали разрез на шее ребенка и вставили трубки, чтобы у него появился доступ к кислороду. Впоследствии болт все-таки удалось достать при помощи специального оборудования.

"Когда мы победили отек, ребенок начал нормально самостоятельно дышать. Маленьких детей нужно оберегать от мелких предметов, чтобы исключить, в принципе, риск того, что что-то может попасть в дыхательные пути", ‒ рассказала врач отделения реанимации областной детской больницы Татьяна Фисюн.

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Читайте такжеВ Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детей

Напомним, ранее, 18 сентября, 41-летняя жительница Никольского (Донецкая область) сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Правоохранители начали их поиск.

Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб.

Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка. За такое преступление УК Украины предусмотрено пожизненное заключение.

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