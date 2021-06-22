Сіре небо та тяжко дихати: до Житомира дісталася підступна пилова буря

Пилова буря з Києва дісталася до Житомира

У вівторок, 22 червня, Астраханський суховій з Києва досяг також Житомира і приніс до міста пилову бурю. Через неї місцеві жителі спостерігали незвичайний туман-серпанок, пише Журнал Житомира із посиланням на синоптика Валерія Латуху.

За словами Латухи, бурю було видно з космосу днем раніше: пилова хмара розкинулася над Лівобережною Україною. ЇЇ приніс із астраханських напівпустельних степів Астраханський Суховій.

До 14: 00 видимість в місті впала до декількох кілометрів. Деякі городяни скаржилися на проблеми з диханням.

Космічний знімок пилової бурі. / Фото: facebook.com/valeriy.latuha

Тим часом у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології додали, що пилова буря утворилася над Каспієм. Вона донесла до нас забруднене повітря, і частинки пилу викликали помутніння атмосфери і імлу.

До вечора небо над містом стало ясним, але сірого кольору.

Що стосується якості повітря в місті, то в обласному центрі з гідрометеорології ще немає про це інформації.

Раніше Главред повідомляв про те, що Київ у вівторок, 22 червня, огорнув потужний смог. Жителі скаржаться на погану видимість і пісок у повітрі, через який важко дихати.

Приблизно опівдні місто затягнуло невідомим димом, який поширився відразу на декілька районів. У Мережі зазначають, що пилова буря настільки потужна, що з одного березі столиці не видно другого і кажуть, що на зубах скрипить пісок.

"Дуже важко дихати, в роті відчувається пісок, не видно будинків, які завжди було добре видно. Зазвичай таке буває, коли неподалік щось горить", - пишуть в мережі.