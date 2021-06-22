Серое небо и трудно дышать: до Житомира добралась коварная пылевая буря

Пылевая буря с Киева добралась до Житомира

Во вторник, 22 июня, Астраханский суховей из Киева достиг также Житомира и принес в город пылевую бурю. Из-за нее местные жители наблюдали необычный туман-дымку, пишет Журнал Житомира со ссылкой на синоптика Валерия Латуху.

По словам Латухи, бурю было видно из космоса днем ранее: пылевое облако раскинулось над Левобережной Украиной. Его принес из астраханских полупустынных степей астраханский суховей.

К 14:00 видимость в городе упала до нескольких километров. Некоторые горожане жаловались на проблемы с дыханием.

Космический снимок пылевой бури. / Фото: facebook.com/valeriy.latuha

Между тем в Житомирском областном центре по гидрометеорологии добавили, что пылевая буря образовалась над Каспием. Она донесла к нам загрязненный воздух, и частицы пыли вызвали помутнение атмосферы и мглу.

К вечеру небо над городом стало ясным, но серого цвета.

Что касается качества воздуха в городе, то в областном центре по гидрометеорологии еще нет об этом информации.

Ранее Главред сообщал о том, что Киев во вторник, 22 июня, окутал мощный смог. Жители жалуются на плохую видимость и песок в воздухе, из-за которого тяжело дышать.

Примерно в полдень город затянуло неизвестным дымом, который распространился сразу на несколько районов. В Сети отмечают, что пылевая буря настолько мощная, что с одного береге столицы не видно второго и говорят, что на зубах скрипит песок.

"Очень тяжело дышать, во рту чувствуется песок, невидно домов, которые всегда были хорошо видно. Обычно такое бывает, когда неподалеку что-то горит", - пишут в Сети.