Згнили 60% легень: у Житомирі медики відмовилися госпіталізувати молодого чоловіка

Чоловік раптово помер / УНІАН

У Житомирі помер 30-річний чоловік, якому не був своєчасно поставлено діагноз. Рідні померлого чоловіка кажуть, що йому вчасно не надали належну медичну допомогу і написали заяву в поліцію.

Як розповіла мати загиблого виданню Житомир.info, у сина був діабет I типу. 14 травня у нього підвищився рівень ацетону в сечі, з'явилася сильна нудота, підвищилася температура тіла, і дружина чоловіка викликала "швидку".

"Бригада приїхала, завезла сина на Богунію, але був ургентний день, тому його там не прийняли, повезли в першу міську лікарню. Відправили в COVID-відділення, взяли експрес-аналіз, там все було чисто, і відправили в звичайне приймальне відділення", - розповіла жінка.

Медики провели огляд і сказали, що у пацієнта інфекція сечовивідних шляхів, призначили антибіотики. При цьому відмовилися поставити крапельницю, як того вимагала дружина пацієнта, і не побажали залишати його у відділенні. У результаті чоловік з дружиною поїхали додому на таксі.

"У суботу, 15 травня, синові стало гірше, вже почався кашель, знову підвищилася температура, але у зв'язку з тим, що за рекомендацією сімейного лікаря він приймав содове питво, рівень ацетону в сечі знизився, рівень цукру в крові також", - розповіла мати загиблого Тетяна.

Під вечір чоловікові сало ще гірше, і сім'я знову викликала "швидку" з метою перевірити, чи немає запалення легенів. Прибулі медики виміряли сатурацію - 94, послухали і сказали, що в легенях все чисто.

"Вранці в неділю, 16 травня, син вже почав задихатися, температура не спадала, я порадила знову викликати "швидку". Однак невістці відмовили в напрямку бригади. Я вже сама викликала і таки домоглася, щоб "швидка" приїхала. Але вже була критична ситуація. Сина забрали на Богунії, зробили рентгенівський знімок, припускали, що це тромбоемболія, потім зробили УЗД, яке виключило тромбоемболію. Зрештою, нашого синочка не стало", - каже жінка.

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Вона також додала, що припущення лікаря були різні, аналізи важкі. І тільки 17 травня їм повідомили справжній діагноз - "бактеріальна пневмонія".

"Права частина легенів повністю згнила, а лівої - 10%. Тобто, 60% легких були знищені. Виходить, з п'ятниці ніхто не зміг навіть запропонувати комп'ютерну томографію", - розповіла мати померлого.

У Житомирській міськраді відреагували на трагедію. За словами заступника мера Марії Місюрової, за фактом події мають намір провести засідання клініко-експертної комісії, яка повинна дати оцінку якості надання медичної допомоги.

"Буде розглянуто, де пацієнт лікувався. Адже він лікувався не тільки в лікарні №2. Тому поки це питання на розгляді в департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації", - сказала вона.

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