Школи під ударом: заклади, в яких вчителі не вколються від COVID-19, "прикриють" з 1 вересня

Вчителів закликають вакцинуватися від коронавірусу / УНІАН

Школи в Україні, де від коронавірусу вакциновано менше 80% співробітників, не працюватимуть з 1 вересня. Причому мова йде про навчальні заклади як червоної, так помаранчевої, жовтої і зеленої зон. Кожен педагог і доктор повинен усвідомлювати ризик, з яким супроводжується його робота. При цьому наразі з правової точки зору немає жодних підстав, щоб не допустити невакциновану людини до роботи. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я ігор Кузін.

У ефірі Українського радіо він розповів про те, що незважаючи на відсутність законодавчих обмежень щодо допуску до роботи фахівців, які не пройшли вакцинацію від COVID-19, з метою забезпечення безпеки дітей прийнято рішення, згідно з яким переважна більшість шкіл з нещепленими співробітниками, не працюватиме. Обмеження стосуються всіх навчальних закладів, незалежно від того, в якій з епідемічних зон вони розташовані.

Головний санітарний лікар акцентував увагу на тому, що вчителі та лікарі працюють у сферах, діяльність яких супроводжуються підвищеним ризиком. При вакцинації вони захищають тих людей, з ким працюють.

"Кожен вчитель і лікар повинен розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури і працівник, який повинен подавати приклад іншим своїми діями, як правильно чинити. Вакцинуючись і медик, і вчитель захищають своє оточення, дають зрозуміти, що вакцина – це вирішення глобальної проблеми, яка стосується кожного з нас", - підкреслив Ігор Кузін.читайте такожДопуск до кафе, ресторанів і ТРЦ – тільки для тих, хто з щепленням: у МОЗ попередили українців

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Нагадаємо, у Святошинському районі Києва вже попереджали вчителів про те, що з 1 вересня їх можуть не допустити до роботи у тому випадку, якщо вони не вакцинуються від коронавірусу. При цьому в районному управлінні освіти уточнили, що на практиці педагогів навряд чи відсторонять від роботи.

Вакцинація від коронавірусу та обмеження в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко раніше стверджував, що у разі нового жорсткого карантину в Україні може з'явитися низка привілеїв, серед яких можливість відвідування закладів сфери громадського харчування в умовах локдауну.

Крім того, Ляшко казав, що вакцинація від COVID-19 в Україні, як і раніше, проходить на добровільній основі. Причому, за його словами, щеплення готові зробити 60% дорослого населення.

Голова комітету охорони здоров'я Ради Михайло Радуцький сказав, що влада з часом впровадить обмеження на діяльність осіб, які не вакцинуються від коронавірусу. Мова може йти про водіїв транспорту, співробітників кафе і ресторанів, а також комунальних і комерційних структур.