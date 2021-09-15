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Школи Прикарпаття на дистанційку не йдуть: на них чекає повний карантин

15 вересня 2021, 14:44

Рішення про скасування віддаленого навчання школярів місцева влада прийняла через низьку вакцинацію педскладу.

учні, школярі, діти, ГРВІ, грип
Учні Прикарпаття сидітимуть на карантині

Влада Івано-Франківської області вирішила, що в регіоні не буде дистанційного навчання в школах. Тобто, при введенні "жовтої" зони адаптивного карантину, школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% закриються на карантин.

Про це заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук у Facebook.

Вона заявила, що через погіршення ситуації з COVID-19 вводяться жорсткі карантинні заходи. Однак через низький рівень вакцинації, школярі області не навчатимуться в дистанційному форматі.

"Перш за все вони стосуються роботи навчальних закладів. З введенням "жовтої" зони на території області дистанційного навчання в школах не буде. Всі освітні установи, де вакциновано менше 80% працівників, закриваються на карантин", - сказала Оніщук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що школи Буковини також не перейдуть на дистанційку при введенні "жовтої" зони. Учні Чернівецької області перейдуть на повний карантин.

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Коронавірус і карантин в Україні

Станом на ранок середи, 15 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4640 жителів країни. У тому числі захворіла 531 дитина.

13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної Постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину найближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

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