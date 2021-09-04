Штам Дельта наступає: епідеміолог розповів, коли в Україні посилять карантин

Епідеміолог розповів, коли в Україні посилять карантин / Фото Reuters

Через зростання захворюваності на COVID-19, яке в останні дні стало активно спостерігатися в Україні, в країні можуть посилити карантин, заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко. Він зазначив, що інтенсивність поширення коронавірусу значно збільшилася через штам "Дельта" в Україні, який є заразнішим і швидше передається.

"Оскільки збільшилася інтенсивність поширення, як наслідок, зростає захворюваність і зростатиме смертність та загальна летальність. У зв'язку з цим в Україні можливе посилення карантинних заходів. Ба більше: це зростання захворюваності через штам "Дельта" було спрогнозоване епідеміологами і теоретиками, які працюють в осередках і розуміють, що це таке, ще наприкінці травня - початку червня. Всі вони говорили про те, що в другій половині року у нас буде динамічне зростання захворюваності, що зараз і відбувається", - розповів Кравченко в коментарі Главреду.

За його словами, захворюваність зросла у 10 разів за місяць, адже ще місяць тому в Україні діагностували 150-200 нових випадків на добу, а зараз - вже понад 2500.

"Мало того, в осінньо-зимовий період, коли зміняться погодні умови, закінчиться відпускна кампанія, діти та дорослі повернуться у свої колективи, з'являться фактори, які сприятимуть черговому поширенню захворюваності", - зазначив він.

Водночас Кравченко звернув увагу на те, що жоден з так званих локдаунів, які впроваджувалися в Україні, не впроваджувалися на підставі епідеміологічних показників.

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"У нашій країні вони впроваджуються виключно виходячи з політичної доцільності. Тому коли запроваджуватимуться чергові карантинні заходи, точно поки сказати не можна, проте влада їх використовуватиме як інструмент для того, щоб боротися з соціальним невдоволенням населення", - висловив думку лікар.

Локдаун в Україні - про що йшлося раніше:

3 вересня ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну в столиці - його хочуть запровадити вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше.

Трохи згодом влада Києва спростувала інформацію про запровадження локдауну в Києві з 15 вересня. Як зазначають чиновники, посилення карантину можливе тільки у разі, якщо місто увійде в "жовту" або "червону" зону.