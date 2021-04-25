Штраф за вечірку на честь дружини Тищенка сплатить готель - Рубан

Після вечірки на честь дня народження дружини народного депутата адміністрацію готелю і ресторану оштрафували на 34 тисячі гривень.
Штраф за вечірку, яку влаштував нардеп Микола Тищенко під час локдауну, заплатить адміністрація готелю і ресторану. Сума штрафу становить 34 тисячі гривень, заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.
"Тищенко "молодець", для своєї дружини влаштував свято, але це, на жаль, ставлення до певних правил, які встановлюються для всієї України. У понеділок було складено протокол на 34 тисячі гривень і підготовлено документи до кримінального провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм - ред.). Відповідати буде тільки адміністрація готелю і ресторану", - розповів Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.
Він зазначив, що після інциденту були проведені рейди майже по всіх готелях і ресторанах при них.
"Щодня перевірялося по 20-25 закладів, складалося від 2 до 3 протоколів", - додав Рубан.
Скандал з Миколою Тищенком - про що йшлося раніше:
- Микола Тищенко став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років.
- Як повідомили журналісти, свято в розпал карантину в Києві відзначили в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі міста.
- Після того, як у соціальних мережах почали з'являтися фото і відео з Fairmont, поліція порушила кримінальну справу.
- 20 квітня народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко зробив заяву після скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час локдауну у Києві. За його словами, з юридичної точки зору - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.