Штраф за вечірку на честь дружини Тищенка сплатить готель - Рубан

Штраф за вечірку на честь дружини Тищенка сплатить готель / УНІАН

Штраф за вечірку, яку влаштував нардеп Микола Тищенко під час локдауну, заплатить адміністрація готелю і ресторану. Сума штрафу становить 34 тисячі гривень, заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

"Тищенко "молодець", для своєї дружини влаштував свято, але це, на жаль, ставлення до певних правил, які встановлюються для всієї України. У понеділок було складено протокол на 34 тисячі гривень і підготовлено документи до кримінального провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм - ред.). Відповідати буде тільки адміністрація готелю і ресторану", - розповів Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив, що після інциденту були проведені рейди майже по всіх готелях і ресторанах при них.

"Щодня перевірялося по 20-25 закладів, складалося від 2 до 3 протоколів", - додав Рубан.

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