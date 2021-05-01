"Шуфрич - онук Жукова?": Дробович потролив хеппенінг "маргіналів" з ОПЗЖ

Антон Дробович / УНІАН

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович критично оцінив акцію народних депутатів з Опозиційної платформи - За життя біля трибуни Верховної Ради з портретами ветеранів.

Як підкреслив він у своєму Facebook, спочатку Кремль перетворив акцію Безсмертний полк на машину гібридної війни та поширення побідобісся, "а тепер великі друзі РФії тягнуть цей політичний нонсенс у нашу Верховну Раду, перетворюючи пам'ять про страшну війну на ідеологічні токсини, замазуючи у все це навіть своїх рідних".

Дробович зазначив: "Не минуло й дня, відколи одні маргінали крокували по Києву з символікою дивізії СС, як інші приволокли в український парламент портрети комуністичних генералів і спаплюжений російською пропагандою хеппенінг Безсмертний полк".

За його словами,"всю цю совкову риторику і російське побєдобєсіє заливати з національних каналів".

"Це ганебно і неприпустимо. Чому? Тому що знову пам'ять про війну, покійні ветерани використовуються для брудних маніпуляцій і політиканства, а війська комуністичного СРСР будуть беззастережно глорифікуватися і сакралізуватися для розгойдування ворожнечі", - підкреслив глава УІНП.

При цьому він критично оцінив згадку під час акції імені радянського функціонера В'ячеслава Молотова (Скрябіна).

"Того самого комуняку, який займався "форсованими хлібозаготівлями" в 1931-1932, роками обіймався-цілувався з нацистами і підписав з ними знаменитий пакт Молотова-Ріббентропа до якого йшов таємний протокол про розподіл Східної Європи між СРСР і Третім Рейхом", - нагадав історик.

Крім того, він також зіронізував над нардепом Нестором Шуфричем, який взяв у руки портрет Георгія Жукова.

"А Шуфрич взагалі рідкість. У нього хіба немає ідеологічних правильного діда? Або він дійсно онук Жукова?!",- додав Дробович.

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