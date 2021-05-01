"Шуфрич внук Жукова?": Дробович потроллил хеппенинг "маргиналов" из ОПЗЖ

Антон Дробович / УНИАН

Директор Института национальной памяти Антон Дробович критически оценил акцию народных депутатов из Оппозиционной платформы – За жизнь у трибуны Верховной Раду с портретами ветеранов.

Как подчеркнул он в своем Facebook, сначала Кремль превратил акцию Бессмертный полк в машину гибридной войны и распространение победобесия, "а теперь большие друзья РФии тянут этот политический нонсенс в нашу Верховную Раду, превращая память о страшной войне в идеологические токсины, замазывая во все это даже своих родных".

Дробович отметил: "Не прошло и дня, с тех пор как одни маргиналы шагали по Киеву с символикой дивизии СС, как другие приволокли в украинский парламент портреты коммунистических генералов и оскверненный российской пропагандой хеппенинг "бессмертный полк".

По его словам, "всю эту совковую риторику и российское победобесие заливать из национальных каналов".

"Это позорно и недопустимо. Почему? Потому что опять память о войне, покойные ветераны используются для грязных манипуляций и политиканства, а войска коммунистического СССР будут безоговорочно глорификоваться и сакрализоваться для раскачивания вражды", - подчеркнул глава УИНП.

При этом он критически оценил упоминание во время акции имени советского функционера Вячеслава Молотова (Скрябина).

"Того самого коммуняку, который занимался "форсированными хлебозаготовками" в 1931-1932, годами обнимался-целовался с нацистами и подписал с ними знаменитый пакт Молотова-Риббентропа к которому шел тайный протокол о разделе Восточной Европы между СССР и Третьим Рейхом", - напомнил историк.

Кроме того, он также сыронизировал над нардепом Нестором Шуфричем, который взял в руки портрет Георгия Жукова.

"А Шуфрич вообще редкость. У него разве нет идеологических правильного деда? Или он действительно внук Жукова?!", - добавил Дробович.

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