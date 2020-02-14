"Советский штамп": в Институте нацпамяти развенчали мифы о Бандере

Антон Дробович / УНИАН

Глава Института национальной памяти Антон Дробович объяснил, в чем заключается проблема личности Степана Бандеры. По его словам, вся проблема в том, что на востоке страны или даже в центре не все его понимают.

"Они знают только советский штамп – коллаборационист и "пособник" нацистов – все. И наша задача – рассказать, что Степан Бандера сидел в концлагере. Все, рассыпается образ "пособника нацистов". Элементарная просветительская работа. Мне говорят – он коллаборационист, а я говорю: вы знаете, что этот термин некорректно применять к Степану Бандере и вообще к людям, которые жили на оккупированной большевиками в 1939 году части Украины. Потому что это была Польша, которую оккупировали большевики. Советская версия рассыпается – и этого достаточно", – рассказал Дробович в интервью Укринформу.

При этом он считает, что украинскому народу необходимо знать сложную правду, чтобы выжить.

"Люди, зная правду о Бандере, Мельнике, уже сами решат – герои ли они для них, но они точно будут ценить их вклад в развитие украинской независимости... Нам просто нужно быть самими собой и честными с самими собой, этого достаточно", – подчеркнул глава Института Нацпамяти.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Слуги народа Александр Качура заявил, что вопросы установки памятников разным историческим личностям должны решаться на местах.