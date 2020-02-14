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"Советский штамп": в Институте нацпамяти развенчали мифы о Бандере

14 февраля 2020, 03:16

Антон Дробович считает, что украинскому народу необходимо знать сложную правду.

Антон Дробович
Антон Дробович / УНИАН

Глава Института национальной памяти Антон Дробович объяснил, в чем заключается проблема личности Степана Бандеры. По его словам, вся проблема в том, что на востоке страны или даже в центре не все его понимают.

"Они знают только советский штамп – коллаборационист и "пособник" нацистов – все. И наша задача – рассказать, что Степан Бандера сидел в концлагере. Все, рассыпается образ "пособника нацистов". Элементарная просветительская работа. Мне говорят – он коллаборационист, а я говорю: вы знаете, что этот термин некорректно применять к Степану Бандере и вообще к людям, которые жили на оккупированной большевиками в 1939 году части Украины. Потому что это была Польша, которую оккупировали большевики. Советская версия рассыпается – и этого достаточно", – рассказал Дробович в интервью Укринформу.

При этом он считает, что украинскому народу необходимо знать сложную правду, чтобы выжить.

"Люди, зная правду о Бандере, Мельнике, уже сами решат – герои ли они для них, но они точно будут ценить их вклад в развитие украинской независимости... Нам просто нужно быть самими собой и честными с самими собой, этого достаточно", – подчеркнул глава Института Нацпамяти.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Слуги народа Александр Качура заявил, что вопросы установки памятников разным историческим личностям должны решаться на местах. 

Степан Бандера Институт нацпамяти Антон Дробович новости Украины
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