"Враждебный жест": в Москве раскипятились из-за памятника Бандере возле границы

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Откровенно враждебным жестом назвали в России идею об установке памятника лидеру украинских националистов времен Второй мировой войны Степану Бандере - близ украино-российской границе.

Соответствующее заявление в понедельник, 6 января, сделал член международного комитета Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) Олег Морозов, сообщает РИА Новости.

По словам политика, планы по установке памятника Бандере особо подчеркнут враждебность Украины к РФ и крайне разрушительным образом повлияют на отношения между государствами.

Напомним, ранее ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив написал на своей странице в социальной сети Facebook план-предложение установить памятник Степану Бандере близ границы с Россией - в Конотопе, что на Сумщине.