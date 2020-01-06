"За решетку": в Госдуме истерят из-за идеи установки памятника Бандере на границе с РФ

Памятник Степану Бандере планируют установить в Конотопе / ТСН

Идея об установке памятника лидеру ОУН-УПА Степану Бандере в Конотопе Сумской области в 40 километрах от границы с Россией является одним из эпизодов продолжающейся "кампании героизации нацистских преступников", заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Новиков.

В комментарии 360tv.ru он подчеркнул, что тем, кто выступил с подобным предложением, место за решеткой.

"Людям, которые занимаются такими операциями, место в тюрьме, потому что их предшественники по итогам Нюрнбергского трибунала 1946 года оказались именно там. Некоторые были казнены, те, которые организовывали наиболее серьезные злодеяния. Сегодня такие факты, каким бы эмоциям мы не предавались, должны четко фиксироваться, потому как суд истории все расставит по местам. Поэтому необходимо публичное осуждение и суммирование всех подобных фактов с последующим вынесением на жесткий суд общественности", — считает российский депутат.

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Напомним, ранее Наталья Поклонская назвала идею с памятником Бандере "бредом" и разглядела "настоящую болезнь" в инициативе украинских градоначальников.