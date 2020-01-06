"Мерзкий вирус": Поклонскую "накрыло" из-за памятника Бандере на границе с Россией

Поклонская отреагировала на идею установить памятник Бандере в Конотопе / REUTERS

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая ранее расхвалила новогоднее поздравление Зеленского, разразилась целой петицией, комментируя инициативу мэров Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и Конотопа Артема Семинихина установить недалеко от российской границы памятник легендарному лидеру украинских националистов времен Второй мировой Степану Бандере.

Поклонская назвала идею "бредом" и разглядела "настоящую болезнь" в инициативе украинских градоначальников.

"Но в головах отдельных порошенковских прихвостней сидит этот мерзкий вирус. Это настоящая болезнь, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии. Симптомы таковы: человек начинает непроизвольно выкрикивать слово "Бандера", а в это время его руки гребут в карманы бюджетные деньги", - написала депутат Госдумы Telegram-канале.

При этом Поклонская почему-то считает себя "экспертом", который разбирается в настроениях украинцев.

"Конечно, эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам: что в Киеве, что в Кривом Роге, что в Донецке люди знают правду и ненавидят всю эту бандеровскую шваль", - добавила она.

Скриншот / t.me/poklonskaya_nv/188

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить близ украино-российской границы - в городе Конотопе на Сумщине - памятник лидеру украинских националистов времен Второй мировой войны Степану Бандере.