"У няшмяша физиономия опухшая": Поклонская расхвалила новогоднее поздравление Зеленского

Поклонская оценила новогоднее поздравление Зеленского/ Фейсбук Наталья Поклонская

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее назвала серьёзную угрозу для Украины, решила хайпануть, и тоже высказалась о новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Как всегда, много критиков — всё им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал", - громогласно заявила Поклонская на своей странице в Фейсбуке.

При этом Поклонская оценила то, что "не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы".

"Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы — и есть единая страна. И "правильность" гражданина не зависит от языка, на котором он говорит", - добавила депутат Госдумы РФ.

Также Поклонская упрекнула бывшего президента Украины Петра Порошенко в попытке расколоть страну.

"Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию. Это была очередная попытка Порошенко расколоть страну: Пётр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории — вместе с националистами, "сенцовыми" и портретами Бандеры", - особо отметила Поклонская.

Добавим, что под сообщением Поклонской в Сети возникла бурная дискуссия.

"Не твоё собачье дело рассуждать про Украину и президентов. Ты прокурор и знаеш как слив Крыма называется и кровь в Донбассе это твоя и тебе подобным заслуга. Предатель", - высказался Антон Тищенко.

"Мы устали только от вашего к нам чрезмерного внимания, господа московиты. Просто отвалите с наших территорий. Забудьте про Украину", - добавила Яна Мартыненко.

"Колись і вона була українкою,але тепер стала зрадником позорним.Батьківщіна поклонської селищє Михайлівка Луганської обл.Там знаходилась сама велика псих лікарня і більше нічого не було.Може це і подіяло на поклонську.Знаю бо я народилась в місті Гірське,Луганської обл.Це не далеко", - отметила Ольга Бурлакова.

"Наталия, вы как предательница государства Украина вообще должны теперь пожизненно смотреть в другую сторону. Ибо прощения и возврата вам не будет", - сказала Алла Пушкар.

"Умолчим от чего у няшмяша всю жизнь физиономия опухшая))", - сказала Елена Лыс.

Напомним, ранее сообщалось, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети.

Отметим, Зеленский пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.

"Давайте помнить, что любить Украину - это любить всех украинцев, где бы они не родились", - подчеркнул лидер.