"Спасет царь Николашка": Поклонская назвала серьёзную угрозу для Украины

Наталья Поклонская назвала опасность для Украины / vk.com / Наталья Поклонская

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о националистах.

Отметим, лидер Беларуси заявил, что возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе Также Лукашенко подчеркнул, что самой большой угрозой для России будет не Альянс, а приход к власти в Украине радикальных национальных сил.

Так вот, слова Лукашенко зацепили Поклонскую, и обратила внимание на то, что националисты опасны для самой Украины.

"Конечно, Лукашенко прав в том, что украинские националисты представляют серьёзную угрозу. Но я скажу больше: это угроза не для России — это угроза прежде всего для самой Украины, а потом Европы в целом", - высказалась Поклонская в своем телеграм-канале.

В качестве яркого подтверждения своих слов российский депутат привела в пример нападение на журналиста на глазах у копов.

"Новая власть в Украине либо наведёт порядок в стране, либо потерпит полнейший крах. Пока же мы наблюдаем абсолютное бессилие в этой части. Буквально сегодня в Киеве, в присутствии правоохранителей, у здания Апелляционного суда было совершено нападение на журналистов из команды ASupersharij, и никакой реакции не последовало", - возмутилась она.

Резюмируя свой гневный пост, Поклонская добавила, что "махновщина никого ещё к добру не приводила".

Поэтому, по мнению Поклонской, "чем скорее власть наведёт порядок в стране, тем лучше будет для неё же".

К слову, в Сети кто-то пошутил, что "спасут Украину только наташка-замаРашка_поклонская и ее кумир - царь Николашка (батюшка всея руси)".

Читайте такжеПоклонская призналась, почему стала озлобленной и жесткойНапомним, ранее сообщалось, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на Международной конференции в Сербии во всеуслышание заявила, что аннексированный Крым на самом деле просто вернулся в Россию, и это навечно.

"Крым вернулся в Россию, и это навсегда! Народ Крыма (точнее 96% его населения) поддержал возвращение полуострова в Россию, и это неоспоримый факт — его признают везде, в том числе и в Украине", - подчеркнула депутат.