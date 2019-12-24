"Напоите его галоперидолом": "буйный" Лукашенко дал Украине совет о вступлении в НАТО

Лукашенко дал Украине совет о вступлении в НАТО / УНИАН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее разразился угрозами в адрес Европы, заявил, что возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе.

При этом президент Бералуси выразил мнение, что было бы лучше, если бы Украина проводила курс, похожий на тот, что был взят ею после распада СССР.

Также Лукашенко в эфире радиостанции Эхо Москвы обратил внимание на то, что самой большой угрозой для России будет не НАТО, а приход к власти в Украине радикальных национальных сил.

Отметим, в Сети слова Лукашенко вызвали резонанс.

"Ощущение, что он бредит в последние годы", - пишет некто под ником Лана Кремль.

"Опять курнул чего-то. Торкнуло", - добавила некая Наталья.

"Кукушка отлетела у лидера БССР, кто там поближе, напоите его галоперидолом", - отметил Григорий Бельский.

"Ещё один буйный, несите усмерительную рубашку. Россия давно послала вас на йух, идиотов", - добавил пользователь Сети.

Читайте такжеКак Лукашенко оставил Путина с носомНапомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на Российскую Федерацию. По его словам, Москва прессует Минск и "завинчивает гайки".

При этом белорусский лидер предупредил, что мировое сообщество ответит Москве, если РФ попытается захватить Беларусь.

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого (посягательства на суверенитет Беларуси, – ред.) не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", - отметил Лукашенко.