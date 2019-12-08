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"Злые бандеры всех съедят": "похожая на Тимошенко" Поклонская заявила, что Крым российский навечно

8 декабря 2019, 10:07

Поклонская убеждена, что своими блокадами власти Украины показали реальное отношение к жителям аннексированного Крыма.

Поклонвская в Сербии заявила, что аннексированный Крым вернулся в РФ навсегда / скриншот из видео

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которую ранее задели слова преемницы Меркель о Крыме, на Международной конференции в Сербии во всеуслышание заявила, что аннексированный Крым на самое деле просто вернулся в Россию, и это навечно.

"Крым вернулся в Россию, и это навсегда! Народ Крыма (точнее 96% его населения) поддержал возвращение полуострова в Россию, и это неоспоримый факт — его признают везде, в том числе и в Украине.

Вместе с тем такой выбор крымчан не устраивает Украину, США и европейские страны. Они говорят о нарушении процедуры проведения референдума — несоблюдении требований законодательства в полном объёме", - отметила Поклонская.

При этом Поклонская объяснила, что "референдум проводился в условиях государственного переворота, сбежавшего президента и стрельбы на улицах Киева".

"Референдум проводился в условиях государственного переворота, абсолютного безвластия и отсутствия каких-либо легитимных государственных органов в стране, сбежавшего Президента и стрельбы на улицах Киева – всё это стало результатом действий господина Порошенко и его команды", - особо отметила  депутат.

Также Поклонская обратила внимание на то, что "даже в Украине уже признают, что все крымчане поддерживали присоединение полуострова к России, именно поэтому претензии процедурного и формального характера — смехотворны".

"Всё это — дешёвая казуистика, ведь невозможно заставить 2,5 млн человек жить в стране, в которой они не хотят жить", - добавила она.

Более того, Поклонская убеждена, что своими блокадами за последние 6 лет – водной, транспортной, энергетической и продовольственной - власти Украины показали свое отношение к жителям аннексированного Крыма.

"Фактически Украина сама отказалась от 2,5 млн крымчан. Более радикальные представители украинской власти реагируют на эту позицию ещё болезненнее — призывают уничтожать нас. Именно во время референдума различные украинские политики называли крымчан "предателями" и заявляли, что сделают Крым "безлюдным", - возмутилась Поклонская.

Отметим, слова Поклонской многих в Сети насмешили.

"Наша песня хороша наченай сначала))) Придут злые бандеры и всех съедят))) Фобии они таки",  - пишет Вика Корнеева.

"Отказались, променяли на пачку дешёвых пeчeнeк", - убежден Игорь Коваленко.

"Крым-России и точка хватит нам жид лапшу эту вешать.....скоро все области выйдут от этого бандерофашистского шабаша..правильно,что крымчане покинули этот фашистский шабаш", - убежден Саша Ушаков.

"Наталье надо в Крыму Тайган защищать и из партии едрожиров выйти. насчёт "законы для людей"- поподробнее всем жителям РФ, Грудинину, Зубкову и ТД и ТП. Вообщем с кем поведёшься..а она из едрожиров", - пишет под видео Поклонской Ольга Жигайлова.

"Дизлайки могут ставить Наталье Поклонской только люди маленькие, слабые и с чёрным сердцем, которые не хотят мира своему народу и своей Родине", - убежден Иван Бровкин.

"На Юлию Тимошенко похожа(тем более в 360р) манерой и интонацией", - высказался пользователь Сети.

Читайте также"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвалила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Отметим, няш-мяш Поклонская назвала высказывание Токаева объективным и смелым.

По ее мнению, данная позиция демонстрирует принципы взаимоотношений руководства Казахстана с другими странами, среди которых есть честь, достоинство и зрелость.

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