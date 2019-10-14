"Лижет сапоги хозяина": "малахольную" Поклонскую задели слова преемницы Меркель о Крыме

Поклонская отреагировала на слова преемницы Меркель / УНИАН

Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая ранее наехала на Олега Сенцова из-за танков, отреагировала на слова преемницы Ангелы Меркель - главы Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о Крыме.

Отметим, Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления перед активистами Молодежного союза Германии в Саарбрюкене вспомнила об оккупации Крыма Россией и отметила, что это является "нарушением международного права". Об этом она написала в канале в Telegram.

Так вот, Наталья Поклонская не смогла промолчать, и заявила, что абсолютно ничего нового не ждали.

Экс-прокурор Крыма заявила, что считает сильными политиками тех, кто может признавать очевидные факты. Она отметила, что время покажет, кто есть кто в современной политике.

Отметим, в соцсети по этому поводу пишут, что выхода у Поклонской нет.

"У предателя только один путь, лизать сапоги хозяина. Вот и старается малохольная, не хочет в утиль", - высказался пользователь Сети под очередным заявлением Поклонской о Крыме.

Читайте также"Ху*ню установили, бюджетная Поклонская": в Донецке появился бюст царя Николая IIНапомним, ранее депутаты Государственной думы Российской Федерацией от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек посетили Турцию. Российских коллаборантов лично принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно опубликованному на странице Бальбека в Facebook посту, "депутаты" приехали в Турцию в субботу, 12 октября, вместе с российской делегацией. Кремлевские марионетки хвастаются в соцсетях, что их признают в мировом сообществе. На обнародованных фотографиях Эрдоган лично здоровается с ними за руку.