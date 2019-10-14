"Лижет сапоги хозяина": "малахольную" Поклонскую задели слова преемницы Меркель о Крыме

Экс-прокурор Крыма заявила, что считает сильными политиками тех, кто может признавать очевидные факты.
Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая ранее наехала на Олега Сенцова из-за танков, отреагировала на слова преемницы Ангелы Меркель - главы Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о Крыме.
Отметим, Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления перед активистами Молодежного союза Германии в Саарбрюкене вспомнила об оккупации Крыма Россией и отметила, что это является "нарушением международного права". Об этом она написала в канале в Telegram.
Так вот, Наталья Поклонская не смогла промолчать, и заявила, что абсолютно ничего нового не ждали.
Экс-прокурор Крыма заявила, что считает сильными политиками тех, кто может признавать очевидные факты. Она отметила, что время покажет, кто есть кто в современной политике.
Отметим, в соцсети по этому поводу пишут, что выхода у Поклонской нет.
"У предателя только один путь, лизать сапоги хозяина. Вот и старается малохольная, не хочет в утиль", - высказался пользователь Сети под очередным заявлением Поклонской о Крыме.
Читайте также"Ху*ню установили, бюджетная Поклонская": в Донецке появился бюст царя Николая IIНапомним, ранее депутаты Государственной думы Российской Федерацией от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек посетили Турцию. Российских коллаборантов лично принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Согласно опубликованному на странице Бальбека в Facebook посту, "депутаты" приехали в Турцию в субботу, 12 октября, вместе с российской делегацией. Кремлевские марионетки хвастаются в соцсетях, что их признают в мировом сообществе. На обнародованных фотографиях Эрдоган лично здоровается с ними за руку.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.