"Лучше на комбайне": снова "яловая" Поклонская наехала на Сенцова из-за танков

Поклонская отреагировала на желание Сенцова вернуться в Крым / УНИАН

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская, от которой ранее ушел муж, посоветовала бывшему узнику Кремля режиссеру Олегу Сенцову, который был освобожден в ходе обмена заключенными 7 сентября, не ехать в Крым на танке.

"Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться", — сказала она.

При этом Поклонская предположила, что Сенцов сказал о танке из-за страха, передает РИА Новости.

Отметим, что режиссёр был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме весной 2014 года. Спустя год его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов на территории Крыма.

При этом Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

К слову, в соцсетях люди молниеносно отреагирвали на слова Поклонской.

"Лучше на комбайне", - предложил пользователь сети.

"А на самокате можно?", - пошутил Борис Борозда.

"Грозится, что впоймает и замуж за него выйдет. Она снова яловая, чем она хуже Панфиловой, та гостарбайтеров запала и Наташка туда же. Местные не тот коленкор", - добавил Зорян Шмелевой.

Читайте также"Няш-мяш" окстилась: Поклонская вышла из секты царебожниковНапомним, во вторник, 10 сентября, оссвобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил о том, что в аннексированный Россией Крым он может приехать "только на танках".

Вместе с тем он подчеркнул, что собирается проживать в Киеве, поэтому сюда уже приехала его семья.

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами: это снимать кино и жить. А если возвращаться в Крым, то только на танках. Я, конечно, прошу не воспринимать эти слова серьезно, думаю вы понимаете. Что касается Крыма, нет я собираюсь жить в Киеве, моя дочка уже переехала сюда", – сказал Сенцов во время пресс-конференции в Киеве.