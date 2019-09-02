Из-за "гремучей смеси" няш-мяшу Поклонскую бросил муж

Поклонскую бросил муж / Скриншот видео с youtube.com

Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев решили расстаться.

Поклонская, которая ранее поведала о своем излечении православным святым во сне, намекала на расставание, но прямо об этом не сообщала. По ее версии, "радикальные изменения" в ее личной жизни есть, но о них Наталья "не считает нужным отчитываться публично".

А вот экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев оказался более словоохотлив.

"Могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет. Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме…", — цитирует РИА Новости Соловьева.

По его словам, Поклонская "свой выбор сделала": "Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания", — заявил он, добавив, что ему "в целом стыдиться нечего и не в чем себя упрекнуть".

Читайте такжеПодвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для "няш-мяш" ПоклонскойВ то же время Соловьев намекнул на предательство Поклонской.

"…сегодня на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя", – пожаловался он.

Напомним, Поклонская вышла замуж в начале августа 2018. Церемония бракосочетания состоялась в аннексированном Крыму.

А впервые вышла в свет вместе с супругом Иваном Соловьевым Поклонская в конце августа. Тогда же экс-прокурор сменила имидж, став блондинкой.