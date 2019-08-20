Чудеса в решете: Поклонская поведала о своем излечении православным святым во сне

Наталья Поклонская / УНИАН

Скандальная бывшая прокурорша Няш-мяш, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская (вышедшая недавно из состава секты царебожников) утверждает, что ее единократно во сне вылечил святой Лука Крымский (Войно-Ясенецкий).

Видео с ее рассказом был опубликовано на YouTube.

По словам Поклонской, она тяжело заболела, ей сделали операцию. Затем начались осложнения. Окончательно ей помог излечиться святитель Лука - после молитвы перед сном. Кроме того, Поклонская положила книгу с его изображением рядом с кроватью.

"Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком", — рассказала она.

После этого Лука пообещал Поклонской, что вылечит ее и наложил мазь на рану.

"У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", — подытожила она.

Напомним, пару лет назад Наталья Поклонская публично утверждала, в аннексированном Крыму внезапно начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II Романова. Позднее она заявила, что решила выпускать товары под торговой маркой Няш-мяш.