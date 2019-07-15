"Няш-мяш" окстилась: Поклонская вышла из секты царебожников

Поклонская / "НТВ"

Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская решила "скинуть покров духовной ловушки" и разорвала контакты с сектой царебожников, которые исповедуют учение о царе-искупителе Николае Втором.

Как сообщает Лента.ру, Поклонская заявила, что медийный и популярный человек, занимающий высокую должность, может стать объектом для использования "со стороны не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния".

"Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки. Понимаю, что в связи с этим не стала объектом для приязни с их стороны. Чувствую это и плачу, преодолевая трудности и посылаемые мне удары", — сказала Поклонская.

Депутат добавила, что не жалеет о случившемся.

РосСМИ сообщают, что депутат связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым. Позже она повторно вышла замуж и у идеолога царебожников Сергия из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге больше не бывает.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть.

Как известно, в 2017 году Наталия Поклонская неоднократно жаловалась в прокуратуру на фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя, утверждая, что картина об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.