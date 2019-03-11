Серьезный бизнес. Поклонская решила выпускать товары под маркой Няш-мяш

Наталья Поклонская / УНИАН

Скандальная "экс-прокурор" аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о том, что запустит в ближайшее время бренд "Няш-мяш".

Соответствующее заявление она сделала в Ялте во время презентации собственной книги "Крымская весна: до и после. История из первых уст", пишут "Крым.Реалии".

"Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Сначала я очень переживала по поводу "Няш-мяш". Но потом поняла, что надо уметь шутить. "Няш-мяш" - это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма - "Няш-мяш. Крым наш". Часть вторая - это "Няш-мяш. Киев наш", - заявила она

По словам супруга Поклонской Ивана Соловьева, выпускать продукцию под брендом "Няш-мяш" захотели крымские коммерсанты.

"Есть традиционно крымские продукты, которыми Крым славится... Мы же не будем водку делать", – заявил он.

Напомним, ранее Поклонская сплагиатила Путина, а также снялась в эпизодической роли в пропагандистском фильме Ополченочка.