Поклонская снялась в эпизодической роли в фильме "Ополченочка"

Поклонская переквалифицировалась в актрисы / "НТВ"

Депутат российской Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская снялась в полнометражном художественном фильме о непризнанной "ЛНР" под названием "Ополченочка".

Как сообщает "Луганскинформцентр", Поклонская исполнила в фильме эпизодическую роль, в которой изобразила саму себя. По сюжету она на брифинге в 2016 году комментирует ситуацию на Донбассе.

Сцены с участием экс-прокурора сняли с первого дубля. Она уже успела посмотреть и прокомментировать официальный тизер киноленты.

"Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово — патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!" – сказала Поклонская.

Отмечается, что скандально известная экс-прокурор родилась в поселке Михайловка Луганской области, поэтому охотно согласилась принять участие в съемках.

Официальный тизер фильма "Ополченочка":

Как ранее сообщалось, Поклонская впервые после недавней свадьбы вышла в свет вместе с супругом Иваном Соловьевым.