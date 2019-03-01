Поклонская написала книгу об аннексии Крыма

Поклонская подалась в писатели / Фото: Вконтакте/Наталья Поклонская

Бывшая прокурор аннексированного Крыма и действующий депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская 5 марта в Московском доме книге проведет презентацию своей книги об аннексии Крыма.

"Эта книга – уникальный рассказ из первых уст о детстве, юности, профессиональном становлении Натальи Поклонской. Особое место в повествовании занимает рассказ о государственном перевороте в Украине, крымском референдуме и становлении прокуратуры полуострова, руководителем которой Наталья Поклонская была в 2014 – 2016 годах", - говорится в сообщении на сайте Московского дома книги.

Экс-прокурор назвала книгу Крымская весна: до и после. На ее страницах Поклонская описала свое детство, юность, личную жизнь, мировоззрение и характер. Однако львиную долю объема занимает ситуация с аннексией Крыма, в частности российский референдум на полуострове.

Свое творение новоиспеченная писательница будет представлять вместе с мужем, российским юристом Иваном Соловьевым. В анонсе россияне называют ее "одной из наиболее известных политиков современной России".

Как известно, ранее экс-прокурор выпустила мемуары под названием Преданность вере и Отечеству, на презентации которых ее обвинили в плагиате.

Напомним, Поклонская прокомментировала слова президента Петра Порошенко об Украине-"истории успеха" в стихотворной форме.