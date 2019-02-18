Поклонская посвятила Порошенко стих

Наталья Поклонская / vk.com / Наталья Поклонская

Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Петра Порошенко об Украине-"истории успеха" в стихотворной форме.

"Каким же глубоким цинизмом надо обладать, чтобы назвать катастрофическую ситуацию на Украине "историей успеха"! Это успех воров и экстремистов, но он не бывает долгим. "Удачные" мыслеформы пана Порошенко и обусловили появление очень простого стихотворения о жизни на Украине", - написала она в Facebook.

Далее она привела строки, написанные вместе с мужем:

Если Украина прекратит стрелять,

Где же будет деньги Порошенко брать?

Где возьмёт поддержку партии войны?

Как он сможет вскоре избежать тюрьмы?

Сегодня Украина захвачена врагом,

Не войсками вермахта - бандеровцы кругом.

Люди по квартирам, затаясь, сидят,

Экономят гривны, в тряпочку молчат.

То, как им живётся - истинный "успех",

Пятилетний нервный и очень горький смех.

Обокрали полностью, как на воровском бану,

Забрали мир, спокойствие и свою страну.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.