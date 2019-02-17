Порошенко назвал сегодняшнюю Украину "историей успеха" и пообещал не прекращать стрелять

Президент Украины Петр Порошенко

Положение, в котором сегодня находится Украина, - это история успеха.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я горжусь, что сейчас Украина является историей успеха. Возможно, единственная в нынешней ситуации, поскольку мы проводим реформы во время войны. Это наиболее глубокие реформы, которые моя страна когда-либо проводила", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, Украина не может прекратить военные действия.

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - отметил президент.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.