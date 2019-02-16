Охранник Порошенко "отбил" его у российских журналистов

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

На Мюнхенской конференции по безопасности охранник президента Петра Порошенко оттолкнул журналиста российского пропагандистского телеканала "Россия-1", попытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пропагандисты пытались задать вопрос проходящему мимо Порошенко, на что он ответил: "Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной".

При этом охранник главы государства начал отталкивать журналиста, одновременно удерживая руку, в которой тот держал микрофон.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что кризис в Украине пока далек от разрешения и работу по его урегулированию необходимо продолжать.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.