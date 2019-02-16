Порошенко тратит на свою предвыборную кампанию 10 млн гривен в день

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

На предвыборную кампанию кандидата в президенты Петра Порошенко по данным на сегодня потрачено порядка 70 млн грн. Таким образом, если учесть, что кампания главы государства длится семь дней, на нее расходуется около 10 млн грн в день.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на избирательный штаб Порошенко.

"Мы подсчитали, что уже потратили около 70 миллионов гривен. Однако эти расходы еще не окончательные, ведь кампания продолжается. Подчеркиваем, что любые расходы и финансирование возложены на избирательный фонд", - рассказали в штабе.

Руководитель избирательной кампании Игорь Грынив рассказал, что избирательную кампанию Порошенко финансирует за свой счет.

Стоит отметить, что 70 млн грн - это приблизительно 47 тыс. минимальных пенсий в Украине (1497 грн на 1 декабря 2018 года).

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.