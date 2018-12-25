"Зачем ты на Собчак села?": Поклонская сплагиатила Путина, забравшись куда не надо

Поклонская залезла на коня / Униан

Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская захотела, по-видимому, повторить "подвиг" главы РФ Владимира Путина – и забралась на лошадь. Таким оригинальным образом парламентарий решила россиян поздравить с Новым годом.

Соответствующее видео она выложила в Twitter.

В ролике, в частности, звучат слова: "И пусть в Новом году на коне будет тот, кто благороден. И несет справедливость и добро".

Читайте такжеТайны личной жизни Путина: как и на ком тот "скачет с голым торсом"Однако подписчики в большинстве своем креатив не оценили. "Хм… так то на свинье надо, не год лошади все-таки", — отметил @AlexeyKuksa. "Зачем ты на Собчак села?" — поинтересовался пользователь Император Пингвинов.

"И коня в Госдуму?" — поинтересовался @PitSorokin. "Смешались в кучу бл*ди, кони..." – пишет @evakantorovich.

"Лучше и не придумать! Представитель Думы в мехах, в наряде для верховой езды, на скакуне проздравила народ с праздником!!! Вот что означает отсутствие настоящего образования!" – написала Людмила Гузаева.

Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 декабря 2018 г.

Как известно, в 2007 году было сделано фото Путина на коне и с голым торсом. Оно почти сразу же стало мемом и постоянно используется в поп-культуре:

Путин с голым торсом верхом на коне / radiosvoboda.org

Ранее Поклонская озвучила главное событие года в своей жизни. Причем на личной жизни экс-прокурор не остановилась.