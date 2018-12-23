Поклонская озвучила главное событие года в своей жизни

Поклонская вышла замуж и считает это важным событием / "НТВ"

Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила, что в 2018 году вышла замуж и добавила, что свадьба стала важнейшем событием в ее жизни.

"Это мое замужество, наша свадьба. А потом я впервые после референдума посетила Донбасс. Я побывала на могиле своих предков, посетила свою бабушку, посмотрела тот дом, в котором мы жили и где проходило маленькое детство, но тем не менее в памяти остались теплые воспоминания. Что касается лично меня – это мое замужество и то, что я побывала в родных местах", - рассказала Поклонская в интервью телеканалу Звезда.

Однако на личной жизни экс-прокурор не остановилась и добавила, что важными считает также события общегосударственного значения в России: чемпионат мира по футболу, выборы президента России и открытие автодорожной части Керченского моста.

Как ранее сообщалось, Поклонская впервые после недавней свадьбы вышла в свет вместе с супругом Иваном Соловьевым на фестивале джаза в Крыму.

Также Поклонская рассказала, почему они с мужем решили устроить тайную свадьбу.