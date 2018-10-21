Поклонская с мужем раскрыли причины их тайной свадьбы

Поклонская и Соловьев хотели пожениться тайно, но не вышло / Фото: коллаж kp.ru

Депутат Госдумы РФ и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, почему они с мужем решили устроить тайную свадьбу.

"Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких", - поделилась подробностями "няш-мяш" прокурор в эфире программы на телеканале НТВ.

По словам Поклонской, мероприятие они делали "для себя", поэтому не рассказывали о нем публично.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, за которого депутат Госдумы вышла замуж, был шокирован ажиотажем, который свадьба спровоцировала в прессе. Он сознался, что после бракосочетания с ними пытались связаться очень много различных СМИ, на телефон поступило порядка 200 звонков.

"Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда", - рассказал Соловьев.

Поклонская в свою очередь отметила, что сейчас с мужем они решили дать совместное интервью телеканалу, чтобы "избежать и пресечь на корню все спекуляции" на тему их личной жизни.

Как ранее сообщалось, Поклонская впервые после недавней свадьбы вышла в свет вместе с супругом Иваном Соловьевым на фестивале джаза в Крыму.