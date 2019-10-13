"Сдают бутылки": в Сети возмущены визитом кремлевских марионеток в Турцию

Поклонская и Бальбек с Эрдоганом / facebook.com/Руслан Бальбек

Так называемые депутаты Государственной думы Российской Федерацией от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек посетили Турцию. Российских коллаборантов лично принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно опубликованному на странице Бальбека в Facebook посту, "депутаты" приехали в Турцию в субботу, 12 октября, вместе с российской делегацией. Кремлевские марионетки хвастаются в соцсетях, что их признают в мировом сообществе. На обнародованных фотографиях Эрдоган лично здоровается с ними за руку.

На данную ситуацию отреагировал бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. Он предположил, что в Турции знали, кто приедет, но все равно не отказали, что является очень показательным.

"Что же, вся наша турецкая и крымская политики последних пяти лет способствовали тому, чтобы этот "волшебный" день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступил...", - написал в Facebook Бабин.

При этом он отметил, что визит путинских марионеток является результатом бездействия украинской власти.

"Странно было бы выдвигать туркам какие-то претензии на их умение анализировать действия и заявления (особенно бездействие) отечественных чиновников о полуострове и делать выходящие из этого простые логические выводы. Итак, в отличие от нас они, я уверен, прекрасно понимают, например, как улыбка Джулиани отзеркаливется в мысе Кутара, и как азовская тюлька залепляет прицелы ВМС ВСУ", - подытожил экс-представитель президента в Крыму.

Некоторые пользователи соцсети увидели в действиях Эрдогана "зраду" и напомнили, что при пятом президенте Украины Петре Порошенко такого не было.

Напомним, пару лет назад Наталья Поклонская публично утверждала, в аннексированном Крыму внезапно начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II Романова. Позднее она заявила, что решила выпускать товары под торговой маркой Няш-мяш.