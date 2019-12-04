Не признал аннексию Крыма: няш-мяш Поклонская шаркнула ножкой президенту Казахстана

Поклонская похвалила Токаева / УНИАН

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее заступилась за Ротару, шаркнула ножкой и похвалила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Отметим, няш-мяш Поклонская назвала высказывание Токаева объективным и смелым.

По ее мнению, данная позиция демонстрирует принципы взаимоотношений руководства Казахстана с другими странами, среди которых есть честь, достоинство и зрелость.

Поклонская также подчеркнула, что жители Крыма ценят такое отношение к их выбору.

"Желаю руководителям европейских стран тоже брать пример с лидеров Казахстана Токаева, Нигматулина и Назарбаева", — подчеркнула Поклонская, передают РИА Новости.

Читайте также"Вор Путин опять забздел": Песков заявил, что вопрос Крыма его патрон обсуждать не будетНапомним, ранее Казахстан пошел на поводу у Кремля и предал Украину в вопросе Крыма. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, слово аннексия "слишком тяжелое".

"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - заявил глава Казахстана в интервью Deutsche Welle.

При этом он отметил, что верит в "мудрость и порядочность российского руководства".

"Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией", - рассказал Токаев.