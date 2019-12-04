Казахстан пошел на поводу у Кремля и предал Украину в вопросе Крыма

Крым / УНИАН

В Казахстане сделали громкое заявление относительно аннексии Российской Федерацией Крыма. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, слово аннексия "слишком тяжелое".

"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - заявил глава Казахстана в интервью Deutsche Welle.

При этом он отметил, что верит в "мудрость и порядочность российского руководства".

"Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией", - рассказал Токаев.

Также он назвал минские соглашения единственным правовым документом для урегулирования "конфликта в Украине".

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков громогласно отреагировал на обсуждение статуса Крыма при участии, в том числе США.