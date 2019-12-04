Казахстан пошел на поводу у Кремля и предал Украину в вопросе Крыма

Касым-Жомарта Токаева, слова аннексия "слишком тяжелое" для ситуации с Крымом.
В Казахстане сделали громкое заявление относительно аннексии Российской Федерацией Крыма. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, слово аннексия "слишком тяжелое".
"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - заявил глава Казахстана в интервью Deutsche Welle.
При этом он отметил, что верит в "мудрость и порядочность российского руководства".
"Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией", - рассказал Токаев.
Также он назвал минские соглашения единственным правовым документом для урегулирования "конфликта в Украине".
Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков громогласно отреагировал на обсуждение статуса Крыма при участии, в том числе США.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.