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"Вор Путин опять забздел": Песков заявил, что вопрос Крыма его патрон обсуждать не будет

2 декабря 2019, 14:08

В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма.

Песков
Песков исключил возможность обсуждения Крыма / Фото: Вести.ру

В понедельник, 2 декабря, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков, который ранее назвал главную цель своего шефа, громогласно отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности обсуждения статуса полуострова при участии в том числе США.

"Какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", — лаконично объяснил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, как поступит президент России Владимир Путин, если Зеленский поднимет эту тему на личной встрече, Песков сказал, что российский лидер "безусловно, даст развёрнутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы", передают росСМИ.

Отметим, словам Пескова стали активно комментировать в соцсетях.

"Вор путин опять забздел", - убежден некто под ником Дима Медведев.

"Страна-вор, страна-разрушитель, страна-террорист", - пишет Игорь Всев.

"Почему ворованного, там знаете сколько туалетной бумаги на бюллетени потратили, мириады тонн", - добавил некий Алекс Герасимов.

"Тебе говорят, Россия — ты вор, верни Крым. Понятное дело, что неприятно", - убежден Артем Кузьменчук.

"Гитлер тоже не собирался обсуждать с СССР судьбу оккупированных земель", - добавил некий пользователь Сети.

"Песков (как и путинская РФ в целом) могут исключить возможность обсуждения Крыма с Украиной только в одном случае - после того, как будет аннулирована его незаконная аннексия, а Крым возвращен под юрисдикцию Украины", - добавил некто под ником Кашмар.

Читайте такжеЗабыть про Крым в обмен на мир на Донбассе: Меркель и Макрон могли тайно договориться с ПутинымНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Минские соглашения, в частности, пункт о том, что вопрос контроля над границей должен обсуждаться после проведения выборов на ныне оккупированном кремлевскими наемниками Донбассе. 

Последовательность этих шагов должна быть обратной, уверен президент.

"Это самый деликатный вопрос, без сомнения. Согласно тому, что было написано в Минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий", – сказал Зеленский в интервью французскому Le Monde.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, США могут помочь Киеву в возвращении Крыма.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал президент Украины в интервью польскому изданию Газета выборча.

Вопрос Крыма Зеленский планирует поднять во время встречи лидеров "нормандской четверки. 

"Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - заявил он.

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