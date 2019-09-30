Российский пропагандист увидел тень Бандеры в песне Гребенщикова

Борис Гребенщиков / tatar-inform.ru

Российский пропагандист Владимир Соловьев разразился критикой в адрес музыканта Борис Гребенщикова из-за новой песни. Одиозный телеведущий считает, что легендарный БГ деградировал.

"Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написал Соловьев Telegram-канале.

При этом он усмотрел в тексте песни "Вечерний М" влияние пресловутых украинских бандеровцев.

"Прав Дмитрий Евстафьев (российский политолог-американист, - ред.) Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно", - подытожил украинофоб.

Стоит отметить, что некоторые ценители творчества Гребенщикова считают, что в песне четко видно собирательный образ российского пропагандиста.

"Вот и нашим пропагандонам песню посвятили!" — написал Gor7411.

Напомним, что легендарный музыкант Борис Гребенщиков записал новую песню, посвященную собирательному образу российского пропагандиста.