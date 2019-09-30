Российский пропагандист увидел тень Бандеры в песне Гребенщикова

Владимир Соловьев изошелся критикой в адрес легендарного БГ.
Российский пропагандист Владимир Соловьев разразился критикой в адрес музыканта Борис Гребенщикова из-за новой песни. Одиозный телеведущий считает, что легендарный БГ деградировал.
"Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написал Соловьев Telegram-канале.
При этом он усмотрел в тексте песни "Вечерний М" влияние пресловутых украинских бандеровцев.
"Прав Дмитрий Евстафьев (российский политолог-американист, - ред.) Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно", - подытожил украинофоб.
Стоит отметить, что некоторые ценители творчества Гребенщикова считают, что в песне четко видно собирательный образ российского пропагандиста.
"Вот и нашим пропагандонам песню посвятили!" — написал Gor7411.
Напомним, что легендарный музыкант Борис Гребенщиков записал новую песню, посвященную собирательному образу российского пропагандиста.