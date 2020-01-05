Отсель грозить Москве: у украино-российской границы поставят памятник Бандере

памятник Степану Бандере / ТСН

Близ украино-российской границы - в городе Конотопе, что на Сумщине, планируют в ближайшем будущем установят памятник легендарному лидеру украинских националистов времен Второй мировой - Степану Бандере.

Соответствующее сообщение опубликовал ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив в социальной сети Facebook.

"Мне важно под каким памятником встречаться! Поэтому, посоветовавшись с мэром Конотопа, Артемом Семенихиным, решили - установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под московской границей! О механизме изготовления = впоследствии! Нам надо будет его подарить! Кто поддерживает - пишите в приват!", - написал чиновник.

Напомним, ранее в Киеве, 1 января 2020 года, в честь дня рождения Степана Бандеры тысячи националистов устроили шествие.