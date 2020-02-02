"Неправильная идеология": в Слуге народа оценили установку памятников Бандере

У всех украинцев должны быть равные права, подчеркнул Александр Качура.
Вопросы установки памятников разным историческим личностям должны решаться на местах, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Качура.
По его мнению, "государство не должно лезть в религию".
"И не должно лезть в то, какие праздники (отмечают, – ред.) или какие памятники ставят люди там, где они проживают", – подчеркнул он в интервью на Oboz TV.
Слуга народа считает, что у всех украинцев должны быть равные права и если, к примеру, во Львове кто-то захочет поставить памятник Степану Бандере, то может это сделать.
"Если в другом регионе хотят поставить другому человеку – если насчет него нет приговора суда, если это историческая личность, важная для этого региона, какой-то меценат и т.д. – пусть он кому-то не нравится, но тут этот памятник поставят. Не должно быть никакой доминирующей, одной "правильной" или "неправильной" идеологии", – убежден нардеп.
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Качура также добавил, что необходимо с уважением относится к людям, которые разговаривают как на украинском, так и на русском языке.
Напомним, ранее ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив написал на своей странице в социальной сети Facebook план-предложение установить памятник Степану Бандере близ границы с Россией - в Конотопе, что на Сумщине.