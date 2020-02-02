"Неправильная идеология": в Слуге народа оценили установку памятников Бандере

Памятник Степану Бандере / ТСН

Вопросы установки памятников разным историческим личностям должны решаться на местах, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Качура.

По его мнению, "государство не должно лезть в религию".

"И не должно лезть в то, какие праздники (отмечают, – ред.) или какие памятники ставят люди там, где они проживают", – подчеркнул он в интервью на Oboz TV.

Слуга народа считает, что у всех украинцев должны быть равные права и если, к примеру, во Львове кто-то захочет поставить памятник Степану Бандере, то может это сделать.

"Если в другом регионе хотят поставить другому человеку – если насчет него нет приговора суда, если это историческая личность, важная для этого региона, какой-то меценат и т.д. – пусть он кому-то не нравится, но тут этот памятник поставят. Не должно быть никакой доминирующей, одной "правильной" или "неправильной" идеологии", – убежден нардеп.

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Качура также добавил, что необходимо с уважением относится к людям, которые разговаривают как на украинском, так и на русском языке.

Напомним, ранее ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив написал на своей странице в социальной сети Facebook план-предложение установить памятник Степану Бандере близ границы с Россией - в Конотопе, что на Сумщине.