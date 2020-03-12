"Место проклято, бл*дь": в Слуге народа оценили идею о декоммунизации Донбасса и Крыма

Антон Дробович / УНИАН

Директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил о том, что после деоккупации Крыма и Донбасса на этих территориях будет внедрен особый порядок декоммунизации.

"Сейчас активно обсуждают проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим", - подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость разработки цивилизованных механизмов декоммунизации на Донбассе и в Крыму.

"Самые откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства… Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву", - добавил Дробович.

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Отметим, что заявление главы УИНП критически оценили во фракции партии Слуга народа.

"На фоне непрерывного представления в нашем театре абсурда, особенно умильно смотрятся заявления очередного идиота во главе Института Национальной Памяти. Рассуждающего на тему необходимости декоммунизации Донбасса и Крыма после деоккупации. Место проклято, бл*дь", - написал нардеп Максим Бужанский в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее глава Украинского института книги Александра Коваль заявила о том, что в Украине нужно убрать с библиотечных полок книги, изданные во времена СССР.