Взять и выкинуть: в Украине призвали избавиться от советских книг в библиотеках

Украинская библиотека / УНИАН

В Украине нужно убрать с библиотечных полок книги, изданные во время СССР - ради замены их на современные и украиноязычные.

С таким предложением выступила глава Украинского института книги Александра Коваль.

По ее данным, более пятидесяти процентов книг, ныне хранящихся в украинских библиотеках, были изданы во время СССР.

"По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, еще что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года", - рассказала Коваль.

По ее словам, власти Украины обязаны проводить аудит и "вычищать библиотеки от советского фонда".

Напомним, в конце 2016-го тогдашний глава страны Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий ввоз в Украины "иностранной продукции антиукраинского содержания". Позднее, с 2017-го, для ввоза в Украину любой печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.