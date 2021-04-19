"Шулер "проти" козявки": Саакашвілі і глава Мінфіну обмінялися образами

Михайло Саакашвілі / УНІАН

Керівник Міністерства фінансів України Сергій Марченко назвав голову виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі "шулером з великої дороги". Так чиновник в інтерв'ю Лівому березі відповів на критику, яку Сакашвілі висловив на його адресу в телеефірі.

"Ви ж знаєте, в чому дійсно полягає проблема боротьби з корупцією? Наприклад, Саакашвілі щось там сказав про Марченка. Але ніхто ж не розбирається. Всі запам'ятали, що Саакашвілі сказав, що Марченко нібито корупціонер. Я потім в інтерв'ю кажу, що він [Саакашвілі] негідник і негідник, і що ця людина — шулер з великої дороги, приїжджий гастарбайтер. Він приїхав, щось спробував зробити, якісь ідеї, які не зайшли, і зараз він намагається звинуватити в своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я не буду це терпіти. Тому я кажу: "умовний товариш С, покажи що ти можеш. Ти в Україні вже показував у губернаторстві, і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти - фейк, фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, тому що чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках". Ось я його хочу через вас запитати, хто він такий і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене як міністра фінансів в чомусь звинувачувати?",- заявив Марченко.

читайте такожВ Україні в "годівницях" осідають майже 40 млрд доларів-Саакашвілі

Саакашвілі не став відмовчуватися і назвав Марченко "козявкою і нікчемою".

"Дешева, крадькувата козявка і нікчема. Ганьба, що в Україні таке ніхто може називатися "міністром фінансів". Хто такий Марченко, знають тільки контрабандисти. З ним добре знайомі всі кришувачі тіньових схем, скрутчики, директори конвертаційних центрів і всі, хто займаються розкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають. Марченко, схоже, вважає, що я ще недостатньо досяг у житті, щоб коментувати результати роботи цілого міністра фінансів, але не вважаю за потрібне опускатися до його рівня, доводячи, що я чогось, на відміну від нього, стою. Це безглуздо", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

читайте також"Ходять на роботу - а потім 90% ураження легень": чим небезпечний новий штам COVID

Нагадаємо, раніше повідомлялося: