"Шулер" против "козявки": Саакашвили и глава Минфина обменялись оскорблениями

Михаил Саакашвили / УНИАН

Руководитель министерства финансов Украины Сергей Марченко назвал главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили "шулером с большой дороги". Так чиновник в интервью Левому берегу ответил на критику, которую Сакашвили высказал в его адрес в телеэфире.

"Вы же знаете, в чем действительно состоит проблема борьбы с коррупцией? К примеру, Саакашвили что-то там сказал про Марченко. Но никто же не разбирается. Все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер. Я потом в интервью говорю, что он [Саакашвили] негодяй и подлец, и что этот человек — шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому я говорю: "Условный товарищ С, покажи что ты можешь. Ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты — фейк, фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках". Вот я его хочу через вас спросить, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня как министра финансов в чем-то обвинять?", — заявил Марченко.

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Саакашвили не стал отмалчиваться и назвал Марченко "козявкой и ничтожеством".

"Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов". Кто такой Марченко, знают только контрабандисты. С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимаются хищением украинского бюджета. У нас просто разные круги знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают. Марченко, похоже, считает, что я еще недостаточно достиг в жизни, чтобы комментировать результаты работы целого министра финансов, но не считаю нужным опускаться до его уровня, доказывая, что я чего-то, в отличие от него, стою. Это бессмысленно", - написал он на своей странице в Facebook.

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