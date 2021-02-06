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Нападение России на Мариуполь и Херсон: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины

6 февраля 2021, 17:17
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Протесты в России и ситуация с закрытием каналов Медведчука могут вынудить Путина пойти на новую агрессию против Украины, считает Михаил Саакашвили.

Саакашвили
Запрет каналов Медведчука может привести к обострению на Донбассе – Саакашвили / УНИАН

Решение Зеленского о санкциях против 112 Украина, NewsOne и Zik может привести к усилению российско-украинского конфликта. России нужно урегулировать ряд проблем, которые связаны с внутриполитическими вызовами и ситуацией с Крымом. В таких условиях Москва может начать подготовку к операции по захвату Херсона и Мариуполя, заявил в эфире программы Шустер Online глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

По его словам, Зеленский пошел на смелый шаг, который является действием по самообороне в гибридной войне. Однако это может стать новым поводом для агрессии РФ – следует ожидать усиление военных действий на Донбассе.

"Война на этом не только не закончится – к сожалению, она усиливается, мы уходим на другой этап войны, но это так. И то, что стреляют, – это продолжение этого всего. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше. Там будет больше снайперов, там будет больше ДРГ и так далее", - считает чиновник.

Третий президент Грузии также акцентировал внимание на том, что Россия по-прежнему не может решить вопрос обеспечения водой аннексированного Крыма. Для этого россияне начнут подготовительные мероприятия для нападения на Мариуполь и Херсон.Читайте также"Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине

"Конечно, они хотят расширить свой плацдарм присутствия в Украине, потому что, чтобы содержать Крым, чтобы там была вода, логистики этого моста и морского сообщения не хватает. То есть, им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания", - добавил он.

По мнению Саакашвили, также важным фактором, который может мотивировать Россию на новую внешнюю агрессию против Украины, является внутриполитическая ситуация, связанная с протестами в РФ и арестом оппозиционного политика Алексея Навального. В таких ситуациях Москва зачастую пытается урегулировать проблемы в своей стране при помощи внешней агрессии в отношении других государств.

"Посмотрите людей в Хабаровске, Омске, Москве, Петербурге – этих людей, которые выходят на улицы. Посмотрите, как они не боятся этого белорусского стиля спецназа, как они с ними конфронтацируют.

Ему надо что-то делать, в Москве у него очень тонкий лед уже и он трескается. А где обычно и как он это делает – он обычно делает за счет внешней агрессии. Поэтому мне кажется, что сейчас нам надо особенно быть осторожными", - подчеркнул Михаил Саакашвили.Читайте такжеУ Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина

Конфликт России и Украины

новости России новости Мариуполя новости Херсона Владимир Путин Михаил Саакашвили новости Украины новости Крыма
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