В Кабмине раскрыли главные причины блокады каналов Медведчука

В СНБО приняли решение по каналам Медведчука на юридических основаниях - Ткаченко / фото УНИАН

Решение СНБО о санкциях против нардепа Тараса Козака и телеканалов, связанных с политиком Виктором Медведчуком, базируется на юридических доказательствах того, что медиаресурсы опосредованно финансируются Россией. Каналы вели подрывную деятельность в информационном пространстве, поэтому их блокировка не связана с ущемлением свободы слова, заявил в интервью Obozrevatel министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, именно сейчас для закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK появилась правовая основа, на которой акцентировали внимание в Совете национальной безопасности и обороны при принятии решения. Важную роль сыграло и наличие политической воли главы государства. Кроме того, была выявлена доказательная база, согласно которой каналы финансировались из РФ.

"В принятии этого решения ключевой стала юридическая составляющая. Кроме того, важную роль сыграла и политическая воля президента. В решении СНБО было отмечено, что для его принятия были юридические основания. Ведь недавно появились доказательства опосредованного финансирования этих каналов со стороны государства-агрессора. Там есть еще и другая информация. Это один пласт проблемы", - заверил Ткаченко, добавив, что общество также созрело к такому решению в отношении медиаресурсов, которые нарушали журналистские стандарты.Читайте такжеМинкульт просит Google и YouTube заблокировать аккаунты телеканалов Козака

Также министр подчеркнул, что каналы Медведчука пренебрегали информационной безопасностью государства. Они давали площадку людям, которые заявляли о якобы "гражданской войне" на Донбассе и манипулировали сведениями. Поэтому прецедент с принадлежащими Козаку телеканалами связан с информационным терроризмом, а не с ущемлением свободы слова.

Санкции против телеканалов Медведчука