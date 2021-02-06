В Кабмине раскрыли главные причины блокады каналов Медведчука

Деятельность 112 Украина ZIK и NewsOne – это информационный терроризм, считает Александр Ткаченко.
Решение СНБО о санкциях против нардепа Тараса Козака и телеканалов, связанных с политиком Виктором Медведчуком, базируется на юридических доказательствах того, что медиаресурсы опосредованно финансируются Россией. Каналы вели подрывную деятельность в информационном пространстве, поэтому их блокировка не связана с ущемлением свободы слова, заявил в интервью Obozrevatel министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, именно сейчас для закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK появилась правовая основа, на которой акцентировали внимание в Совете национальной безопасности и обороны при принятии решения. Важную роль сыграло и наличие политической воли главы государства. Кроме того, была выявлена доказательная база, согласно которой каналы финансировались из РФ.
"В принятии этого решения ключевой стала юридическая составляющая. Кроме того, важную роль сыграла и политическая воля президента. В решении СНБО было отмечено, что для его принятия были юридические основания. Ведь недавно появились доказательства опосредованного финансирования этих каналов со стороны государства-агрессора. Там есть еще и другая информация. Это один пласт проблемы", - заверил Ткаченко, добавив, что общество также созрело к такому решению в отношении медиаресурсов, которые нарушали журналистские стандарты.Читайте такжеМинкульт просит Google и YouTube заблокировать аккаунты телеканалов Козака
Также министр подчеркнул, что каналы Медведчука пренебрегали информационной безопасностью государства. Они давали площадку людям, которые заявляли о якобы "гражданской войне" на Донбассе и манипулировали сведениями. Поэтому прецедент с принадлежащими Козаку телеканалами связан с информационным терроризмом, а не с ущемлением свободы слова.
Санкции против телеканалов Медведчука
- Телеканалы 112, NewsOne и ZiK были заблокированы на территории Украины в ночь на 3 февраля после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о введении санкций против их владельца – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука.
- В Офисе президента заявили, что правоохранители располагают информацией, согласно которой каналы Медведчука длительное время финансировались Россией.
- Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ и СНБО утверждали, что Козак может быть причастен к компании Донской уголь, которая ведет свою деятельность в оккупированном Луганске. Деньги от прибыли предприятия могли быть направлены на финансирование 112, NewsOne и ZiK.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что информация о бизнесе Козака в "ЛНР" пока не подтверждена.