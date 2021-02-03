"Финансирование" 112, NewsOne и ZiK из "ЛДНР": у Зеленского объяснили ситуацию

Информация о возможном бизнесе Козака в ОРДЛО является предположением - Данилов / УНИАН

Сведения о том, что у соратника Виктора Медведчука, депутата и владельца телеканалов 112, NewsOne и ZiK Тараса Козака есть бизнес на территории захваченных российско-террористическими войсками районах Донбасса, откуда могут идти деньги на финансирование медиаресурсов, на данный момент не подтверждены и являются предположительными. Об этом в ходе своего брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, власти работают со спецслужбами с целью изучения ситуации.

"Если люди видели документы, о которых идет речь, то нужно понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то еще другое - это все предположение и может не совсем отвечать действительности. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб", - подчеркнул Данилов.Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

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