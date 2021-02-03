"Финансирование" 112, NewsOne и ZiK из "ЛДНР": у Зеленского объяснили ситуацию

По вопросам телеканалов Медведчука СНБО использует сведения, полученные от спецслужб, отметил Алексей Данилов.
Сведения о том, что у соратника Виктора Медведчука, депутата и владельца телеканалов 112, NewsOne и ZiK Тараса Козака есть бизнес на территории захваченных российско-террористическими войсками районах Донбасса, откуда могут идти деньги на финансирование медиаресурсов, на данный момент не подтверждены и являются предположительными. Об этом в ходе своего брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, власти работают со спецслужбами с целью изучения ситуации.
"Если люди видели документы, о которых идет речь, то нужно понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то еще другое - это все предположение и может не совсем отвечать действительности. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб", - подчеркнул Данилов.Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK
Санкции против каналов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому в отношении соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака вводятся санкции. Он является владельцем телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, вследствие чего их работа должна быть прекращена.
- В ночь со 2 на 3 февраля украинские провайдеры кабельного телевидения и ряд других сервисов отключили 112 Украина, NewsOne и ZIK. Их можно смотреть на YouTube и на сайтах телеканалов.
- В Офисе президента заявили, что причиной санкций в отношении телеканалов является появление железобетонных сведений о финансировании Zik,112 и NewsOne с территории России.
- Издание Украинская правда со ссылкой в СБУ и СНБО сообщало, что компания торговый дом Донские угли из "ЛНР" может быть связана с финансированием 112 Украина, NewsOne и ZIK.