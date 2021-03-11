Саакашвили рассказал, почему Украина "государство-кидалово"

Михаил Саакашвили / УНИАН

Руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии (и бывший губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала Украина 24 о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет стойкую репутацию "государства-кидалова".

"Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", — сказал политик.

По словам Саакашвили, деньги от иностранных инвесторов должны зайти в Украину, для того чтобы создавать для украинцев рабочие места.

"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — заявил он.

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