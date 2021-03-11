Саакашвили рассказал, почему Украина "государство-кидалово"

Руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили продолжает весьма пессимистично высказываться по положения дел в Украине.
Руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии (и бывший губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала Украина 24 о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет стойкую репутацию "государства-кидалова".
"Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", — сказал политик.
По словам Саакашвили, деньги от иностранных инвесторов должны зайти в Украину, для того чтобы создавать для украинцев рабочие места.
"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — заявил он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- До того Саакашвили рассказывал, что экономика Украины близка к катастрофе, по масштабу вполне сравнимой с кризисным состоянием страны в 1990-х годы.
- Ранее он говорил, что властям России и Владимиру Путина обязательно нужно урегулировать ряд проблем, которые связаны с внутриполитическими вызовами и ситуацией с Крымом. В таких условиях Москва уже в ближайшее время может начать подготовку к операции по захвату Херсона и Мариуполя.